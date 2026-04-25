Antoine Charvolin vence MIUT Discover em Machico

Antoine Charvolin foi o grande vencedor da prova Discover do MIUT, disputada este sábado em Machico, ao completar os 56,2 quilómetros em 5:03.14.

O atleta francês liderou de forma consistente ao longo do percurso e confirmou o domínio também na passagem pelo checkpoint intermédio, onde registou o melhor tempo (58:48), nunca dando margem à concorrência.

No final, destacou a dureza do traçado, mesmo numa prova que, dentro do programa do Madeira Island Ultra-Trail, surge como intermédia. “Todas as corridas são muito difíceis porque, assim que colocas um dorsal, isso significa que vais dar tudo. Foi duro, sobretudo nas descidas depois do Chão da Lagoa e após os dois picos”, afirmou.

Charvolin sublinhou ainda o carácter técnico do percurso como elemento decisivo. “É bastante técnico, especialmente nas descidas, mas isso obriga a manter a concentração. Não dá para ir demasiado rápido e tens de estar sempre focado”, explicou.

A gestão da corrida foi feita também com base na incerteza em relação aos adversários. “Estive praticamente sempre sozinho e não sabia a que distância vinha o segundo. Tens de forçar, porque não queres que ele se aproxime”, referiu.

Apesar da vitória, o atleta não esconde o respeito pelas distâncias maiores do evento. “Acho que o 110 Legend é muito mais difícil, é o dobro da distância. Quero fazê-lo um dia, não sei se já no próximo ano, mas confesso que tenho algum receio”, concluiu.