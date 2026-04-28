Atropelamento em Machico deixa homem ferido

Um homem, com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, ficou ferido na sequência de um atropelamento ocorrido na manhã desta terça-feira, na Rua Infante Dom Henrique, em Machico, junto à Casa da Luz, informou fonte da corporação.

O alerta levou à mobilização dos Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram assistência à vítima no local. O homem apresentava queixas ao nível de uma das pernas, tendo sido estabilizado antes de ser transportado para o Centro de Saúde de Machico.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento não são, para já, conhecidas, desconhecendo-se também a gravidade dos ferimentos.

A ocorrência gerou alguma atenção naquela zona da cidade, tendo a situação sido rapidamente controlada pelas autoridades e equipas de socorro.