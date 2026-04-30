Suspeito de homicídio em Machico já deu entrada no tribunal

Pouco mais de um mês depois de, alegadamente, ter morto a mãe, o presumível autor do homicídio ocorrido na Matur, em Machico, que ontem teve alta médica da Casa de Saúde São João de Deus, deu hoje entrada no Tribunal do Funchal.

Desde que tinha sido capturado, após quatro dias de fuga, o homem estava internado sob acompanhamento especializado, encontrando-se desde ontem detido. no Estabelecimento Prisional do Funchal.

Agora será sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, após o qual serão determinadas as medidas de coação.

Entre os elementos apurados pela Polícia Judiciária, lembramos ontem, está a eventual utilização de um haltere, alegadamente com cerca de 15 quilos, no qual foram detectados vestígios de matéria orgânica. As autoridades admitem que este objecto possa ter sido uma das armas usadas no crime.

O caso remonta a 23 de Março, quando o suspeito terá morto a mãe no interior da sua na freguesia de Água de Pena.