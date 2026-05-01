Turistas e madeirenses aproveitam feriado do 1.º de Maio para passear pelo Funchal

O bom tempo deste 1.º de Maio convidou turistas e madeirenses a descobrir o Funchal em modo de feriado. A cidade, vestida a rigor para a Festa da Flor, transformou-se num cenário agradável que poucos resistiram a ignorar.

A placa central é um dos locais da animação. As tradicionais 'casinhas' da Festa da Flor encheram-se de visitantes curiosos, enquanto os tapetes florais desenhados no chão da cidade roubaram fotografias e elogios a quem por ali passou. Já as esplanadas da placa central também se apresentam bem compostas.

Na Avenida do Mar e na Praça do Povo, o ambiente era igualmente festivo. Madeirenses e visitantes de várias nacionalidades passeavam ao sol, aproveitando a brisa do mar e a decoração floral, numa altura em que terminam as montagens das estruturas para este dias da Festa da Flor.

O bom tempo foi um aliado precioso. Espera-se mais turistas nos próximos dias, sobretudo no domingo, dia do 1.º Cortejo da Festa da Flor.