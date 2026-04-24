XI Corrida da Liberdade percorrerá Santa Cruz a Machico

A tradicional 'Corrida da Liberdade', que celebra o 25 de Abril, vai nessa manhã de sábado para a estrada e ligará Santa Cruz a Machico. Numa organização da Associação de Atletismo da Madeira e da Câmara Municipal de Machico, o evento, que celebra a sua 11.ª edição, tem marcado o tiro de partida para as 10h00.

"A prova terá uma extensão total de 7, 6 km, com partida em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz e chegada junto da Câmara Municipal de Machico. Pelas 11h15, está agendada a habitual entrega de prémios aos três primeiros classificados geral individual, três primeiras equipas e ainda aos três primeiros por escalões (sub-20, sub-23, seniores e veteranos 35 a 75+)", conta a organização.

Note-se que a organização "disponibiliza um autocarro antes da prova, com saída junto à Casa do Povo de Machico, pelas 09h00 e 09h30, para transporte dos atletas".

Ainda este sábado, acrescenta a Associação de Atletismo, "vai disputar-se a segunda jornada do Olímpico Jovem que terá, desta feita dois palcos: o RG3 no Funchal e o Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, numa organização da Associação Atletismo da Madeira, entre as 10h00 e as 12h30".