Duas mudanças no ‘onze’ do Marítimo para o jogo do título

Para o jogo que pode dar o título de campeão da II Liga – um ponto chega diante do Leixões - o treinador do Marítimo, Miguel Moita, apresenta duas novidades no ‘onze’ tendo em comparação a jornada passada com o Benfica B. Xavi Grande e Francisco Gomes são titulares em detrimento e Igor Julião e Martín Tejón, ambos castigados.

Eis a equipa inicial do Marítimo.

Samu, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia e Paulo Henrique; Guirassy, Raphael Guzzo e Carlos Daniel; Simo, Butzke e Francisco Gomes

O jogo Marítimo-Leixões tem início marcado para as 15h30, no Estádio do Marítimo, e tem como árbitro Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.