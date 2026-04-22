Bilhetes à venda para o jogo do Marítimo no Seixal

O Marítimo informa que já está disponível a venda de bilhetes para o jogo frente ao SL Benfica B, que se realiza no próximo domingo, 26 de Abril, às 18h00, no Benfica Campus, no Seixal.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e podem ser adquiridos nas lojas físicas do clube (Almirante Reis e Estádio do Marítimo) ou através da bilheteira online, disponível em: https://2ticket.pt/maritimo/

A venda dos ingressos será feita em duas fases, dando prioridade aos associados do Marítimo: Quarta-feira: exclusiva para sócios com quotas em dias regularizadas (até 4 bilhetes, com login).

A partir de quinta-feira, a partir das 12 horas, os bilhetes estarão disponíveis para o público em geral.

Refira-se, como já avançado pelo DIÁRIO, o Benfica acedeu abrir mais uma bancada no Seixal Campus, de forma a comportar o elevado número de adeptos que vai estar presente no embate diante do Benfica B e que pode, desde logo, assegurar a subida do Marítimo à I Liga.

Quarta-feira: venda exclusiva para sócios com quotas regularizadas, sendo possível a aquisição até quatro bilhetes por associado, mediante login na nossa bilheteira online.