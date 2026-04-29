Estádio do Marítimo vai ter lotação esgotada no jogo com o Leixões
Clube vendeu já todos os bilhetes que tinha colocado à venda para a partida que tem lugar sexta-feira a partir das 15h30.
O Marítimo acaba de anunciar, no seu site oficial, lotação esgotada para o jogo desta sexta-feira, 1 de Maio, frente ao Leixões, depois de todos os bilhetes colocados à venda nas suas lojas oficiais, terem esgotado.
Tendo por referência que todos os restantes lugares são destinados aos sócios com lugar anual no estádio, o clube pressupõe que terá casa cheia no embate com a turma leixonense, que pode valer a conquista do título nacional da II Liga, já depois de, no último domingo, ter conquistado a subida à I Liga, após a vitória sobre o Benfica B.
"A forte adesão dos adeptos volta a demonstrar a ligação única entre o clube e a sua massa associativa, no jogo que assinala o regresso a casa após a confirmação da subida à Primeira Liga no último encontro. O ambiente promete ser vibrante, com incentivo incondicional do primeiro ao último minuto", escreve o clube nas suas redes sociais.