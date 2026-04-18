Nacional com três mudanças no ‘onze’ diante do Alverca
O Nacional apresenta três mudanças na equipa inicial para o jogo desta tarde com o Alverca, encontro da 30.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.
Comparativamente à jornada anterior com o Benfica, Francisco Gonçalves, Paulinho Bóia e Gabriel Veron são titulares em detrimento de Léo Santos (cumpre castigo), Witi e Matheus Dias, estes por mera opção técnica.
Eis, então, a equipa inicial do Nacional:
Kaique, Alan Nuñez, Zé Vítor, Francisco Gonçalves e José Gomes; Labidi, Liziero e Daniel Júnior; Gabriel Veron, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia
O Nacional parte para esta jornada no 15.º lugar com 25 pontos. O Alverca é 10.º com 35.