Marítimo com uma mudança no 'onze' para o jogo que pode valer a subida

O treinador do Marítimo, Miguel Moita, efectuou uma mudança na equipa titular para o jogo desta tarde com o Torreense, encontro da 30.ª jornada da II Liga que tem início marcado para as 18h00, em Torres Vedras, e que pode valer a subida de divisão à formação verde-rubra em caso de triunfo diante do Torreense.

Comparativamente à jornada anterior, com o Portimonense, Raphael Guzzo é titular em detrimento de Marco Cruz.

Eis a equipa inicial do Marítimo:

Samu, Igor Julião, Madsen, Romain Corrreia e Paulo Henrique; Danilovic, Raphael Guzzo e Carlos Daniel; Simo, Martín Téjon e Butzke