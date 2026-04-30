"O foco é conquistar o título de campeão"

Depois da festa gigante da subida, o Marítimo pode selar, amanhã, o título de campeão nacional da II Liga, numa semana de trabalho que foi a mais curta desde que Miguel Moita é treinador dos verde-rubros. “Mas não fiquem preocupados pois, se os jogadores festejaram o que havia para festejar, soubemos gerir as emoções e a preparação foi focada já no nosso próximo objectivo, que é conquistar o título de campeão nacional da II Liga”, assegura o técnico de 42 anos.

O Leixões, que na primeira volta foi derrotado pelo Marítimo (1-4) chega à Madeira plantado no 6.º lugar e ainda com ténues esperanças de atingir o play-off, fruto da sua melhor fase da época, sustentada em quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. “Eu tinha perspectivado, há três jornadas, que o Leixões, com uma série de vitórias, poderia ainda acreditar no play-off. Julgo que é esse o Leixões que vamos ter aqui, que vem competir , pelo que nos cabe fazer o nosso trabalho, de forma a vencer e concretizar mais um objectivo”, sublinha Miguel Moita.

O treinador maritimista está obrigado a mexer na equipa em virtude dos vermelhos directos com que Martín Tejón e Igor Julião foram admoestados no Seixal Campus. “Essas devem ser as únicas alterações que serão feitas na equipa, pois estou satisfeito com o rendimento da mesma no último jogo diante do Benfica B”, frisa.

Sobre a possibilidade de, com a subida assegurada, fazer alguma rotatividade no ‘onze’ mais habitual, Miguel Moita aponta para a necessidade de vencer esta tarde. “Há uma sintonia total no clube sobre o propósito de conquistar o título. Tenho dito isto aos jogadores. A festa é efémera. Segue-se um outro objectivo, pois as equipas grandes têm sempre objectivos grandes. Se cairmos no discurso do facilitismo e entrarmos no jogo a pensar que são favas contadas, acabamos por não competir de forma séria. O que foi pedido aos jogadores foi fazerem a prova porque são líderes há muitas jornadas e porque somos, de facto, a melhor equipa desta II Liga”, sustenta a ideia.

“Apenas concentrado em ser campeão...”

Miguel Moita foi confrontado sobre o seu futuro no Marítimo, mas, neste âmbito, mostrou-se cauteloso. “Como já vos disse, estamos focados na conquista do título de campeão da I Liga. O Marítimo é o mais importante, o resto é acessório. Se vou ficar ou não vou ficar não é assunto para agora. O foco é vencer o Leixões e ser campeão “, justifica.