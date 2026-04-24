PS-Madeira assinala a Revolução dos Cravos e os 50 anos da consagração da Autonomia

O PS-Madeira associa-se este sábado, 25 de Abril, à Marcha da Liberdade, promovida pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

A manifestação, que percorrerá o centro do Funchal, com partida no Largo do Município e chegada junto à Assembleia Legislativa da Madeira, constitui o ponto alto das comemorações do 25 de Abril, pelo que, segundo a líder socialista Célia Pessegueiro, "o PS-Madeira faz questão de se associar, tendo em conta a necessidade cada vez maior de manter viva a luta pelos valores da Liberdade e da Democracia, os quais, 52 anos após o derrube da ditadura, enfrentam sérias ameaças".

A presidente dos socialistas madeirenses alerta para "o perigo de retrocesso nos direitos e liberdades conquistados" e salienta que a luta "tem de ser uma causa comum, apelando a todos os madeirenses para que se associem a esta iniciativa e mostrem que a força do povo é soberana e que Abril continua vivo".

‘Almoço da Liberdade’ amanhã em São Vicente e domingo no Porto Santo

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o PS-Madeira promove, amanhã, um almoço-convívio com militantes e simpatizantes, em São Vicente.

O ‘Almoço da Liberdade’ alia a celebração dos 52 anos da Revolução dos Cravos e os 50 anos da consagração da Autonomia, "dois momentos decisivos e transformadores da realidade política e social da Região Autónoma da Madeira e cujos princípios inerentes têm de continuar na ordem do dia, alerta a líder dos socialistas madeirenses".

A iniciativa contará com intervenções políticas de Célia Pessegueiro, presidente do PS-M, Sara Silva, da Concelhia do PS de São Vicente, e Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira.

No domingo, 26 de Abril, a presidente do PS-M desloca-se ao Porto Santo, onde também será promovido o ‘Almoço da Liberdade’, com militantes e simpatizantes da ‘ilha dourada’. O momento contará com a intervenção de Célia Pessegueiro e de Nádia Melim, presidente da Concelhia do PS-Porto Santo.