PS Madeira pede limitação de mandatos e revisão do Estatuto da Autonomia

O PS Madeira defendeu, este sábado, a necessidade de alterações no modelo político regional, incluindo a limitação de mandatos para o presidente do Governo Regional, durante o “Almoço da Liberdade”, realizado em São Vicente.

A presidente dos socialistas madeirenses, Célia Pessegueiro, afirmou que “a democracia precisa de arejar”, defendendo a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região. “Ninguém pode ser dono da nossa terra por décadas. A democracia precisa de arejar, precisa de renovação”, declarou.

Na sua intervenção, a dirigente traçou paralelismos entre a situação actual e o período do Estado Novo, considerando que, tal como então, “o Estado tinha os cofres cheios, mas o povo vivia na miséria”, apontando críticas à governação regional.

Célia Pessegueiro, citada em nota de imprensa, desafiou ainda o executivo a adoptar medidas como a redução do IVA sobre bens alimentares e combustíveis, questionando: “De que serve ter o poder se não for para governar para os madeirenses?”.

A líder socialista defendeu também uma revisão constitucional no que respeita às autonomias, com mais poderes para a Região, assegurando, contudo, a salvaguarda dos direitos fundamentais.

Durante a iniciativa, outras intervenções alertaram para desafios à democracia. Sara Silva, da concelhia de São Vicente, afirmou que “a liberdade não está garantida no tempo em que vivemos”, sublinhando a necessidade de continuar a defendê-la.

Já a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Cátia Vieira Pestana, destacou que “o 25 de Abril não é um retrato do passado, mas um compromisso com o presente e o futuro”, apontando desigualdades persistentes, nomeadamente ao nível salarial e no acesso a cargos de decisão.

O encontro integrou as comemorações dos 52 anos do 25 de Abril e dos 50 anos da Autonomia, tendo os socialistas sublinhado a necessidade de reforçar os valores democráticos e a justiça social na Região.