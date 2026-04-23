136 pessoas resgatadas de madrugada ao largo das Canárias

Um total de 136 pessoas, incluindo sete crianças, foram resgatadas na madrugada de hoje ao largo da ilha do arquipélago espanhol das Canárias El Hierro, para onde se dirigiam numa pequena embarcação, anunciaram as autoridades marítimas.

O barco, que transportava 22 mulheres, foi localizado a cerca de 20 quilómetros da ilha, tendo ido escoltado até ao porto mais próximo.

A operação foi realizada na sequência de um alerta recebido no início da madrugada

O alerta foi recebido a meio da noite, quando a embarcação se encontrava em águas próximas da ilha e às 06:00 foram desembarcados os passageiros no cais de La Restinga, em El Hierro, adiantaram as autoridades, referindo que a contagem feita na altura indicou um total de 136 ocupantes: 114 homens e 22 mulheres, incluindo sete crianças.

Desde o início deste mês, as autoridades espanholas já tinham resgatado 47 migrantes (44 homens e três mulheres) ao largo das Canárias.

No ano passado, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), foi registada uma ligeira descida do número de migrantes que tentam entrar na Europa através da rota das Canárias, depois de, em 2024, ter sido registado um recorde de 46.843 chegadas irregulares.

A rota do Atlântico é considerada uma das mais perigosas do mundo devido às correntes fortes e às condições precárias das embarcações, denominadas como pateras ou cayucos.

Em 2025, a OIM contabilizou quase 8.000 mortes ou desaparecimentos em rotas migratórias globais, com um peso significativo das travessias para as Canárias.