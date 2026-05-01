Baía da Quinta Calaça foi palco de superação no Funchal Eco Swim 2026

A manhã deste 1.º de Maio ficou marcada pelo regresso do Funchal Eco Swim, a vertente de águas abertas do Grande Prémio Cidade do Funchal 2026. O cenário escolhido foi a baía da Quinta Calaça (Clube Naval do Funchal), que recebeu os atletas com águas cristalinas e um percurso em circuito que exigiu técnica e resistência aos 120 participantes.

Esta prova, que já se consolidou como um dos momentos mais aguardados do calendário, reforça a versatilidade dos clubes presentes, que após as provas de piscina para os mais jovens, tiveram agora de enfrentar os desafios do mar. A segurança e a organização estiveram a cargo do Clube Naval do Funchal e da Associação Regional de Natação da Madeira, garantindo que o espetáculo desportivo decorresse com todo o rigor.

A competição foi renhida, com decisões ao sprint na chegada ao pórtico. Abaixo, os resultados dos nadadores que subiram ao pódio nesta edição:

Na prova principal da etapa (estafetas 4x500m)

Delfins [24-54 anos]

1º Francisco Miranda e Sérgio Abreu do Naval do Funchal

2º Gonçalo Marques e Guilherme Pereira do ADRCI Monte Maior

3º Salvador Andrade e Jean Rojas do Naval do Funchal

Masculinos Individual 500m:

1.º Vicente Brazuna Moreira do ADRCI Monte Maior

2.º Joaquim Eduardo Carvalho do Naval do Funchal

3.º Samuel Borba Teixeira do Bombeiros de Ponta Delgada

Femininos Individual 500m:

1.º Matilde Lopes Cruz do ADRCI Monte Maior

2.º Maria Clara Goncalves do Escola O Liceu

3.º Tetiana Troshchenko (individual)

As atenções voltam-se agora novamente para o Complexo de Piscinas Paulo Camacho, onde durante a tarde de hoje e o dia de amanhã se disputa o prestigiado XIV Torneio Cidade do Funchal, destinado aos escalões de Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores, onde serão finalmente coroados os grandes vencedores de 2026.