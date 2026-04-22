Grande Prémio Cidade do Funchal reúne comunidade da natação

O Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Associação de Natação da Madeira, organiza entre o final do mês e o início de Maio, a 3.ª edição do Grande Prémio Cidade do Funchal 2026.

Foto DR/CNF

O evento que promete reunir a comunidade da natação regional, decorre de 30 de Abril a 2 de Maio, dividido em três etapas: a 1.ª Etapa será o V Campeonato Clube Naval do Funchal – Festival Cadetes; a 2.ª Etapa será o X Funchal Eco Swim; e a 3.ª Etapa será o XIV Torneio Cidade do Funchal.

"A classificação será colectiva por clube, com o somatório dos pontos dos clubes nas três Etapas", informa a organização. "A entrega dos prémios aos clubes participantes será realizada no final da 3ª sessão do XIV Torneio Cidade do Funchal, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal na Nazaré, Funchal.