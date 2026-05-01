Escola Bartolomeu Perestrelo em mobilidade Erasmus+ na Turquia

A Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo integrou uma mobilidade internacional no quadro do programa Erasmus+, participando no 2nd LTT – Learning, Teaching and Training Meeting, realizado em İzmir, Turquia, entre 27 e 30 de Abril. Esta actividade insere-se no projecto 'For Nature! Find a STEM Solution… (FORLIFE)', desenvolvido no âmbito das parcerias de pequena escala na educação e formação profissional (KA210-VET) .

A participação da escola portuguesa envolveu docentes e alunos. Esta composição multidisciplinar evidencia uma abordagem integrada, articulando práticas pedagógicas com a participação activa dos estudantes em contextos internacionais de aprendizagem.

A mobilidade teve lugar no Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), instituição de acolhimento responsável pela dinamização das actividades formativas . O encontro reuniu participantes de diferentes países europeus, promovendo um ambiente de cooperação transnacional orientado para a partilha de metodologias inovadoras no domínio STEM e da sustentabilidade ambiental.