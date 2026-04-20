'Extrapolação' de Francisco Gomes para visitar na Galeria Anjos Teixeira

Na próxima quinta-feira, dia 23, pelas 19 horas, será inaugurada, na Galeria Anjos Teixeira, a nova exposição de fotografia de Francisco Gomes, com o título 'Extrapolação'.

A mostra, sob a curadoria de David Francisco, dá início a uma programação específica que evoca os '200 Anos da Fotografia'. A primeira fotografia permanente da história, intitulou-se 'View from the Window at Le Gras' e foi captada por Joseph Nicéphore Niepce. Em 9 de Maio de 1826, usando uma caixa de madeira, o francês Joconseguiu, pela primeira vez na história, gravar uma imagem numa folha de papel sensibilizado quimicamente. Niepce interessou-se por essa técnica.

Segundo uma nota de imprensa, é explicado que depois de muitos anos de frustração, ele conseguiu, finalmente, fixar a imagem, em Maio de 1826, com sua Mesa Posta. "Niepce (1765–1833) colocou uma folha de papel sensibilizado quimicamente dentro de uma câmara primitiva apontada para uma mesa posta em seu jardim. Depois de várias horas, ficou gravada no papel uma ténue imagem, considerada hoje a primeira fotografia do mundo."

A exposição de Francisco Gomes é também um ensaio acerca do que se poderá designar como arte da manipulação da fotografia. A manipulação da fotografia como acto criativo não é coisa nova, não nasceu com o digital, embora este facilite muito alguns processos.

"A fotografia identificada como arte digital, não é mais que o resultado da evolução artística e do acumular de conhecimento, hoje facilitados por ferramentas que agilizam o processo criativo", lê-se no comunicado.

'Extrapolação' estará aberta ao público de 23 de Abril a 2 de Junho de 2026 na Galeria Anjos Teixeira, situada na Rua João de Deus nº 12, no Funchal.