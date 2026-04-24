Colisão entre duas viaturas provoca um ferido

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou, ao início da noite de ontem, um ferido na Rua do Brasil, no Funchal.

O alerta foi registado pelas 20h06, tendo sido mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal com três bombeiros para o local. Do acidente resultou uma mulher de 45 anos ferida, que embateu com o peito e o maxilar no banco da frente da viatura, queixando-se de dores nessas zonas.

A vítima foi imobilizada em maca de vácuo e posteriormente transportada para o hospital para avaliação médica.