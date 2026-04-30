Bandeira Azul na Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Praia Formosa

O Funchal conta com quatro praias municipais, sob gestão e exploração da Empresa Municipal Frente MarFunchal, galardoadas com Bandeira Azul para a época balnear de 2026. A distinção parte da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, que hoje anunciou o galardão para as praias da Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Praia Formosa.

A atribuição baseia-se em critérios rigorosos divididos em quatro grupos: Qualidade da Água; Excelência nas análises laboratoriais obrigatórias; Gestão Ambiental e Limpeza do areal, gestão de resíduos e existência de sanitários; e Segurança e Serviços: vigilância por nadadores-salvadores e equipamentos de primeiros socorros. Educação Ambiental: Actividades de sensibilização e informação disponível para os utentes.

A Bandeira Azul é um galardão existente há 40 anos, que configura qualidade, atribuído anualmente às melhores praias, não só pela qualidade da água, mas também das instalações, sem esquecer critérios de segurança e educação ambiental.