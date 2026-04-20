Sismo violento de magnitute 7,4 ao largo do Japão com alerta de tsunami

Um violento sismo de magnitude 7,4 atingiu hoje o norte do Japão, anunciou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA), que emitiu um alerta de tsunami prevendo ondas que podem atingir três metros.

O sismo ocorreu às 16:53 locais (08:53 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo da costa norte da prefeitura de Iwate.

Os tremores foram tão violentos que fizeram tremer grandes edifícios até Tóquio, a várias centenas de quilómetros de distância.

As autoridades não reportaram imediatamente vítimas ou danos.

As primeiras ondas do tsunami poderão atingir imediatamente a costa norte, avisou a JMA, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A JMA alertou que são de esperar danos causados pelas ondas do tsunami.

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