Jovem ferida em embate entre duas viaturas

Uma jovem, na casa dos 20 anos, ficou ferida, ontem à noite, na sequência de um embate entre duas viaturas ligeiras, na Rua da Ribeira João Gomes, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que prestam assistência médica à vítima que estava queixosa de dores de cabeça. Após os primeiros cuidados médicos no local, foi transportada para o hospital.