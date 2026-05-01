Encontro Regional destaca juventude e engenharia na Madeira

Decorreu ontem, dia 30 de Abril, no Hotel Barceló, o Encontro Regional do Associativismo Estudantil, organizado pela Direcção Regional da Juventude e pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

O evento reuniu estudantes, dirigentes associativos, especialistas e entidades institucionais em torno dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e do papel da engenharia na construção de um futuro mais equilibrado. A sessão de abertura contou com o director regional de Juventude, André Alves, e Débora Santos, em representação do Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

O programa incluiu debates sobre inteligência artificial, novas profissões e engenharia como caminho para os ODS, bem como oficinas sobre sustentabilidade, saúde, inovação e ação climática. Em destaque, a mesa-redonda 'ODS em Perspectiva' promoveu a reflexão sobre o papel das novas gerações nestes objectivos globais.

O encontro reforçou o associativismo estudantil como motor de participação cívica e incentivou uma geração mais consciente e preparada para os desafios do futuro.