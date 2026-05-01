Paulo Cassiano e Joana Soares venceram corrida dos ‘Trabalhadores’

Paulo Cassiano e Joana Soares foram os grandes vencedores do XXVI Grande Prémio do 1.º de Maio que esteve esta manhã na estrada. Paulo Cassiano, atleta do Grupo Desportivo do Estreito (GDE) e Joana Soares da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (AJS) levaram a melhor sobre a concorrência mais directa, numa prova disputada, quase ao segundo.

Nos masculinos, Paulo Cassiano venceu com o tempo de 0:18:20, sendo que na segunda posição quedou-se Eduardo Teixeira (AJS), que completou a totalidade do percurso com o tempo de 0:18:25. O último lugar do pódio foi entregue a Davide Teixeira (GDE) com o tempo de 0:18:42.

Nos femininos, Joana Soares (AJS) voltou a impor-se face à concorrência mais directa e levou a melhor, completando a totalidade do percurso com o tempo de 0:21:14. Na segunda posição, quedou-se Leonor Rodrigues (GDE) com o tempo de 0:21:58. O último lugar do pódio foi para Edna Rodrigues (GDE), com o tempo de 0:22:50, numa prova que teve emoção ao longo dos seus 6 quilómetros.

Para a história, mais um evento que mostrou a vivacidade do atletismo regional, demonstrado pelas dezenas de atletas presentes na prova e que deste forma quiseram celebrar o Dia do Trabalhador. Associação de Atletismo da RAM

A prova foi organizada pela Associação de Atletismo da Madeira e contou com a colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Brava.