JSD Funchal destaca política cultural do município

A JSD Funchal, através da sua estrutura de freguesia da Sé, visitou esta quinta-feira, 23 de Abril, o Teatro Municipal Baltazar Dias com o propósito de “familiarizar os mais jovens com a política cultural do município e enfatizar o papel da arte e cultura local”.

Em nota emitida, a JSD relata que teve "a oportunidade de explorar este edifício histórico e de conhecer o seu funcionamento, bem como o trabalho dos profissionais de excelência que aqui exercem funções”.

Os jovens laranjas destacam a verba superior a 800 mil euros que será aplicada, nos próximos dois anos, em obras de conservação e de modernização da infra-estrutura.

“A JSD congratula a opção política e sublinha a importância deste investimento cultural por parte da Câmara Municipal do Funchal”, afirma a juventude do PSD, salientando ainda que a intervenção prevista trará mais estabilidade, conforto e segurança aos artistas, ao público e a todos os trabalhadores do Teatro Municipal Baltazar Dias.