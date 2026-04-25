Associação Comando com Venezuela participa em encontro com María Corina Machado

O Comando Mundo com Venezuela Madeira participou, através de uma delegação luso-descendente, num encontro com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

Segundo a organização, a representação madeirense contou com três elementos luso-descendentes, integrados na estrutura regional coordenada por Lídia Albornoz e Ana Cristina Monteiro, que acompanham o trabalho do movimento em Portugal.

Durante o encontro, os participantes reafirmaram o apoio da Diáspora venezuelana residente em Portugal à “luta pela liberdade e pelo Estado de Direito na Venezuela”, sublinhando a importância da ligação entre a comunidade no exterior e a liderança da oposição.

Citada em comunicado, Ana Cristina Monteiro destacou a necessidade de manter essa ligação, referindo que “onde há um venezuelano, há um latido de liberdade e de esperança de mudança”.

Na mesma nota, o Comando Mundo com Venezuela refere ainda que continuará a desenvolver acções junto da comunidade, promovendo iniciativas de sensibilização e apoio a presos políticos, em articulação com estruturas nacionais e internacionais do movimento.

Uma das quais decorre este sábado, 25 de Abril, na Praça do Povo, no Funchal, conforme noticiou o DIÁRIO. Assim, entre as 16 e as 18 horas, a organização irá promover uma acção de recolha de assinaturas para uma petição pública que exige a libertação de presos políticos portugueses na Venezuela.