Voo proveniente de Londres divergido para o Porto Santo

Um voo proveniente de Londres (Gatwick) com destino à Madeira foi divergido, há instantes, para o Aeroporto do Porto Santo devido às condições meteorológicas adversas que começam a atingir a Região.

Capitania prolonga aviso de agitação marítima e emite aviso de mau tempo de sinal 1 A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de forte agitação marítima até às 6 horas de amanhã, 9 de Abril, tendo igualmente emitido um aviso de mau tempo com sinal 1.

De acordo com a informação disponível no site ANA Aeroportos, o voo BA 2716, da companhia British Airways, com chegada prevista às 11:25 ao Aeroporto Internacional da Madeira, acabou por ser encaminhado para o Porto Santo devido ao vento forte, conforme já havia sido antecipado pelas previsões meteorológicas.

Apesar das rajadas intensas, vários voos conseguiram aterrar no Aeroporto da Madeira antes do agravamento das condições. Entre eles, o voo EZY8519, proveniente de Londres (Gatwick), que aterrou às 10:25, o 4Y704, oriundo de Munique, às 10:32, o HV6629, de Amesterdão, às 09:18, e o WK264, vindo de Zurique, às 09:11.