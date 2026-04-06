Vídeo de ciclistas na Via Rápida gera críticas nas redes sociais
Grupo de quatro indivíduos foi filmado no troço entre o nó da Quinta Grande e Câmara de Lobos
Um vídeo que mostra um grupo de quatro ciclistas a circular na Via Rápida (VR1) está a ser amplamente divulgado nas redes sociais e a gerar críticas por parte dos utilizadores e condutores.
Segundo foi possível aferir, a situação terá ocorrido ontem, por volta das 14 horas, no troço compreendido entre o nó da Quinta Grande e o nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava–Machico.
Os ciclistas, alegadamente turistas, surgem a pedalar numa via onde a circulação deste tipo de veículos é proibida.
As imagens rapidamente começaram a circular na internet, com vários comentários a alertar para o perigo da situação, tanto para os próprios ciclistas como para os automobilistas que circulavam naquele troço.
Até ao momento, não há indicação de intervenção das autoridades nem de registo de incidentes relacionados com o caso.
