Neve deve regressar nos próximos dias

Depois de vários dias de tempo estável e temperaturas amenas, com máxima extremas acima dos 24 ºC no Funchal, a Madeira prepara-se para uma mudança significativa, com descida acentuada da temperatura e possibilidade de neve nos pontos mais altos.

Segundo o IPMA, a partir de terça-feira, 7 de Abril, prevê-se céu muito nublado, chuva a passar a aguaceiros e vento moderado a forte, com rajadas até 80 km/h nas terras altas. Está também prevista uma descida das temperaturas, sobretudo nas zonas montanhosas.

Para quarta e quinta-feira, o cenário mantém-se, com aguaceiros frequentes, por vezes intensos e acompanhados de trovoada, sobretudo na vertente norte e terras altas, onde poderá voltar a nevar.

O vento poderá atingir rajadas até 110 km/h nas zonas mais elevadas.

A mudança contrasta com os últimos dias, marcados por temperaturas elevadas, incluindo mais de 16 ºC no Pico do Areeiro e acima de 19 ºC no Pico Alto. Com o arrefecimento, os termómetros poderão descer até valores próximos ou mesmo abaixo de zero nos pontos mais altos da ilha.