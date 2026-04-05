Nova depressão traz chuva à Madeira

O arquipélago da Madeira vai sentir, a partir de segunda-feira, amanhã, 6 de Abril, uma mudança no estado do tempo. Após um período de dias com céu limpo e temperaturas acima do normal para a época, o tempo vai tornar-se mais instável devido à aproximação de uma depressão localizada a oeste de Portugal continental.

A partir de amanhã, prevê-se um aumento da nebulosidade e o regresso da precipitação, começando no litoral e estendendo-se para o interior da ilha ao longo da semana. O dia 7 de Abril, terça-feira, será o mais crítico, com chuva mais intensa e frequente, podendo ocorrer trovoadas.

O vento irá predominar do quadrante sul, com maior intensidade nas zonas altas, podendo registar rajadas de até 80 km/h. Paralelamente, a temperatura máxima terá uma descida acentuada, chegando a reduzir até 10°C em alguns pontos, com a maioria do território a registar máximas abaixo dos 20°C. As temperaturas mínimas irão variar entre 8 e 12°C.

Apesar da previsão de poeiras no ar para o dia 6, segunda-feira, estas deverão ser deslocadas para leste a partir da tarde de 7 de Abril, terça-feira, transportadas pela circulação da depressão. A ondulação na costa ocidental deverá aumentar no dia 8 de Abril, quarta-feira, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros.

As autoridades recomendam acompanhamento atento das previsões meteorológicas e possíveis avisos, devido à incerteza associada ao posicionamento da depressão nos próximos dias.