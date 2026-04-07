Neve pinta de branco os picos mais altos

Confirmou-se a previsão do IPMA para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

A descida da temperatura do ar para valores negativos, aliada à ocorrência de precipitação, proporcionou já esta manhã o esbranquiçar da paisagem nas zonas mais elevadas com a queda de neve granulada.

Na última hora (às 9h), a temperatura mínima extrema na estação meteorológica do Pico do Areeiro situava-se nos -0,7 ºC, depois de ter descido dos 4,6 ºC registados no início da madrugada. Desde a meia-noite, o acumulado de precipitação foi de 3,1 mm, dos quais 1,9 mm ocorreram na última hora (entre as 8h e as 9h).

Quem na última hora chegou ao Pico do Areeiro confirma que “está a ficar branco”.