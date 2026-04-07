Neve pinta de branco os picos mais altos
Temperaturas negativas e precipitação confirmam previsão do IPMA
Confirmou-se a previsão do IPMA para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.
A descida da temperatura do ar para valores negativos, aliada à ocorrência de precipitação, proporcionou já esta manhã o esbranquiçar da paisagem nas zonas mais elevadas com a queda de neve granulada.
Na última hora (às 9h), a temperatura mínima extrema na estação meteorológica do Pico do Areeiro situava-se nos -0,7 ºC, depois de ter descido dos 4,6 ºC registados no início da madrugada. Desde a meia-noite, o acumulado de precipitação foi de 3,1 mm, dos quais 1,9 mm ocorreram na última hora (entre as 8h e as 9h).
Quem na última hora chegou ao Pico do Areeiro confirma que “está a ficar branco”.
Neve deve regressar nos próximos dias
IPMA prevê arrefecimento após dias ‘de calor’
Orlando Drumond , 06 Abril 2026 - 14:02