Turismo luxemburguês já está no Porto Santo

O turismo do Luxemburgo já está no Porto Santo, chegado a bordo de um Boeing 737 da companhia aérea LUXAIR. O aparelho aterrou às 9h30, proveniente do Luxemburgo, com mais de 100 turistas, muitos deles portugueses.

O responsável pela companhia área, Gerry, recebeu os passageiros na gare do aeroporto e adiantou ao DIÁRIO estar muito contente por, pela primeira vez, vir até ao Porto Santo.

“Nesta primeira viagem vem mais 100 passageiros e esta é uma operação que é para ficar. Queremos que seja anual e quero afirmar que adoro esta ilha. Os turistas vão ficar encantados", assumiu.

A LUXAIR vem assim de juntar aos dinamarqueses, italianos, suecos, mercados que já abraçaram há mais tempo o Porto Santo, e que vai ficar reforçado dia 3 de Abril com a vinda de turistas da Chéquia.