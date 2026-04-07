Condenado a 5 anos e meio de prisão por ataque com ácido em Santo Amaro

Um homem de 46 anos foi condenado, esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), a cinco anos e meio de prisão, pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave e qualificada, por ter atirado ácido muriático para cima de um jovem, deixando-o com lesões permanentes. O incidente ocorreu a 1 de Março do ano passado, no bairro de Santo Amaro, e o arguido encontra-se em prisão preventiva desde essa altura.

De acordo com a decisão do colectivo de juízas presidido por Teresa de Sousa, ficou provado que o arguido lançou ácido muriático (utilizado como produto de limpeza) na direcção de um jovem de 25 anos, atingindo-o na face e no peito, provocando queimaduras severas e danos oculares irreversíveis. A vítima acabou por perder totalmente a visão de um dos olhos, tendo sido posteriormente encaminhada para eventual transplante de córnea, embora com prognóstico reservado quanto à recuperação.Os factos remontam a 1 de Março de 2025, no bairro de Santo Amaro, no Funchal. Na ocasião, o agressor encontrava-se na via pública a gritar e a simular um cenário de explosão, o que chamou a atenção de quem passava. Quando o jovem se aproximou para o confrontar e pedir que cessasse o comportamento, acabou por ser alvo do ataque.Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que os dois homens não tinham qualquer relação prévia e que a agressão foi levada a cabo sem justificação aparente. A acusação defendeu ainda que o arguido actuou com intenção de provocar danos graves, apontando para uma conduta deliberada e orientada para atingir zonas particularmente sensíveis, como os olhos.

O processo ficou também marcado por um episódio algo caricato. Quando o arguido, logo após ser detido pela PSP, tentou fugir das instalações do tribunal durante o primeiro interrogatório. Aproveitando uma janela aberta, lançou-se de uma altura considerável, acabando por sofrer ferimentos que impediram a fuga. Foi rapidamente interceptado pelas autoridades.