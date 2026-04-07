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Madeira

Condenado a 5 anos e meio de prisão por ataque com ácido em Santo Amaro

Foto Shutterstock (gerada por IA)
Foto Shutterstock (gerada por IA)

Um homem de 46 anos foi condenado, esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), a cinco anos e meio de prisão, pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave e qualificada, por ter atirado ácido muriático para cima de um jovem, deixando-o com lesões permanentes. O incidente ocorreu a 1 de Março do ano passado, no bairro de Santo Amaro, e o arguido encontra-se em prisão preventiva desde essa altura.

De acordo com a decisão do colectivo de juízas presidido por Teresa de Sousa, ficou provado que o arguido lançou ácido muriático (utilizado como produto de limpeza) na direcção de um jovem de 25 anos, atingindo-o na face e no peito, provocando queimaduras severas e danos oculares irreversíveis. A vítima acabou por perder totalmente a visão de um dos olhos, tendo sido posteriormente encaminhada para eventual transplante de córnea, embora com prognóstico reservado quanto à recuperação.Os factos remontam a 1 de Março de 2025, no bairro de Santo Amaro, no Funchal. Na ocasião, o agressor encontrava-se na via pública a gritar e a simular um cenário de explosão, o que chamou a atenção de quem passava. Quando o jovem se aproximou para o confrontar e pedir que cessasse o comportamento, acabou por ser alvo do ataque.Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que os dois homens não tinham qualquer relação prévia e que a agressão foi levada a cabo sem justificação aparente. A acusação defendeu ainda que o arguido actuou com intenção de provocar danos graves, apontando para uma conduta deliberada e orientada para atingir zonas particularmente sensíveis, como os olhos.

O processo ficou também marcado por um episódio algo caricato. Quando o arguido, logo após ser detido pela PSP, tentou fugir das instalações do tribunal durante o primeiro interrogatório. Aproveitando uma janela aberta, lançou-se de uma altura considerável, acabando por sofrer ferimentos que impediram a fuga. Foi rapidamente interceptado pelas autoridades.

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