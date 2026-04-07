Protecção Civil deixa recomendações face às condições meteorológicas previstas para a Madeira

O estado do tempo no arquipélago da Madeira será influenciado pela passagem de uma superfície frontal fria, prevendo-se um agravamento das condições meteorológicas a partir desta terça-feira, 7 de Abril. São esperados períodos de chuva, que evoluirão para regime de aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas, onde poderá ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados até quinta-feira, 9 de Abril.

A partir de quarta-feira, 8 de Abril, a situação meteorológica será ainda condicionada por uma depressão centrada a Nordeste do arquipélago, em deslocamento lento para Sudeste, o que deverá intensificar os aguaceiros, tornando-os mais frequentes e intensos, sobretudo nas regiões montanhosas e na vertente Norte da ilha.

No que diz respeito ao estado do mar, prevê-se uma ondulação de Norte/Noroeste com 2 a 3 metros na costa Norte e no Porto Santo, aumentando a partir de hoje para 4 a 5 metros e podendo atingir os 7 metros a partir da tarde de quarta-feira. A partir da tarde de quinta-feira é esperada uma diminuição gradual para cerca de 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 2 metros, podendo atingir entre 2 e 3,5 metros na parte mais a Oeste.

O vento será inicialmente fraco a moderado de Oeste, tornando-se moderado a forte de Noroeste ao longo do dia de hoje, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h a partir da tarde de quarta-feira, podendo chegar aos 110/120 km/h nas terras altas. Está também prevista queda de neve acima dos 1500 a 1600 metros de altitude.

Face a este cenário, o Serviço Regional de Protecção Civil alerta para vários efeitos expectáveis, como a queda de ramos ou árvores, o arrastamento de objectos para as vias, pisos escorregadios, inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem, desmoronamento de muros ou taludes, galgamentos costeiros e ocorrência de neve nas zonas mais elevadas.

As autoridades recomendam a adopção de medidas de autoprotecção, como a limpeza dos sistemas de drenagem, a fixação de estruturas soltas e a adoção de cuidados acrescidos na circulação, especialmente em zonas arborizadas, costeiras e montanhosas. É ainda aconselhado evitar deslocações desnecessárias, respeitar as interdições sinalizadas e não circular em zonas inundadas ou afetadas pela neve.

A população deve manter-se informada através das entidades oficiais e seguir as indicações da Protecção Civil e das forças de segurança.