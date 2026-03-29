Dois voos divergidos e vários 'às voltas' no Aeroporto da Madeira

O vento forte está a condicionar fortemente as operações no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo já provocado o desvio de duas ligações aéreas durante a tarde deste domingo, após longos períodos em espera no espaço aéreo da Região.

Vento forte volta a condicionar operações no Aeroporto da Madeira O vento forte que se faz sentir este domingo no Aeroporto Internacional da Madeira está a dificultar as operações aéreas, obrigando vários aviões a permanecer durante largos minutos às voltas no espaço aéreo da Região, enquanto aguardam as condições adequadas para aterrar.

Foto ANA Aeroportos

O voo da Azores Airlines proveniente de Ponta Delgada acabou por divergir para o aeroporto de origem depois de várias tentativas de aproximação à pista, situação idêntica à registada com o voo da EasyJet Europe oriundo do Porto, que também foi forçado a não realizar a aterragem na pista madeirense devido às condições meteorológicas adversas.

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Neste momento, continuam a aguardar uma janela segura para a aterragem vários aviões que permanecem às voltas no espaço aéreo da ilha, nomeadamente os voos provenientes de Paris (Ryanair), Estocolmo (SAS Scandinavian), Varsóvia (Wizz Air Hungary), Viena (Austrian Airlines), Shannon (Ryanair) e Lisboa (Ryanair).

Entretanto, na pista do aeroporto madeirense, prepara-se para descolar o voo TP1690 da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa.

Os últimos dados meterólogicos disponíveis dão conta da última rajada registada às 13 horas de hoje na estação de Santa Catarina, tendo atingido os 76 km/h.