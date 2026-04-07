Chuva, vento forte e descida de temperatura marcam terça-feira na Madeira

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 7 de Abril, deverá ser marcada por condições meteorológicas instáveis no arquipélago da Madeira, com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, que passarão a regime de aguaceiros a partir da madrugada.

Segundo o IPMA, a precipitação será mais frequente na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, onde existe ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais elevados.

O vento deverá soprar moderado a forte, entre 25 e 40 km/h, de Noroeste, com rajadas que poderão atingir os 80 km/h nas zonas montanhosas.

Está também prevista uma descida da temperatura, mais acentuada nos valores máximos e nas terras altas.

Para a região do Funchal, o céu deverá apresentar-se igualmente muito nublado, com ocorrência de períodos de chuva durante a madrugada e vento fraco, inferior a 15 km/h. Na capital madeirense, as temperaturas deverão oscilar entre os 14 e os 19ºC.

No Porto Santo, os termómetros deverão variar entre os 13 e os 17ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros.

Já na costa Sul, as ondas de Sul/Sudoeste deverão variar entre 1 e 1,5 metros, podendo atingir 2 a 3 metros.

A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 18 e os 19ºC.