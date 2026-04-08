Capitania prolonga aviso de agitação marítima e emite aviso de mau tempo de sinal 1

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de forte agitação marítima até às 6 horas de amanhã, 9 de Abril, tendo igualmente emitido um aviso de mau tempo com sinal 1.

De acordo com a informação divulgada, o vento deverá soprar de norte/noroeste com intensidade fresca a muito fresca (31 a 50 km/h), intensificando-se ao longo do dia para muito fresco a forte (40 a 61 km/h) e podendo atingir valores fortes a muito fortes (51 a 74 km/h) a partir do final da tarde.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada, tornando-se por vezes fraca durante a tarde.

No que respeita à agitação marítima, a costa norte deverá registar ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6,5 metros a partir do meio da manhã. Já na costa sul, a ondulação será de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, podendo atingir os 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

Face a este cenário, as autoridades recomendam especial precaução à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas aconselhadas estão o reforço da amarração das embarcações e a vigilância permanente das mesmas, a evitação de passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e a não prática de pesca lúdica, sobretudo em áreas mais vulneráveis à rebentação.