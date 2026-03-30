Quatro voos desviados para o Porto Santo durante a tarde

Depois de, na parte da manhã desta segunda-feira, terem aterrado no Porto Santo três aviões divergidos do Aeroporto da Madeira, este final de tarde já aterraram mais aparelhos.

Assim, estão na placa do aeroporto do Porto Santo, três aviões grandes - um Jet Holidays, um BA, e um Wizzard - e ainda o Binter, que veio de Canárias para aterrar na Madeira e depois seguiu viagem para o Porto Santo.

Este voo da Binter da Madeira para "ilha dourada" fica desde já atrasado, podendo mesmo vir a ser cancelado, se o tempo (o vento) continuar como está no final desta tarde de segunda-feira.