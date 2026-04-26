Feira do Livro de Santa Cruz regista maior afluência de sempre

A V Feira do Livro de Santa Cruz termina este domingo, na promenade dos Reis Magos, com um balanço considerado “claramente positivo” pela organização, que destaca tratar-se da edição com maior afluência de público de sempre.

Sob o tema ‘A mais bela invenção do mundo’, o certame contou, nos primeiros três dias, com a participação de cerca de 900 crianças das escolas do concelho, tendo, no entanto, conseguido alargar o seu alcance ao público em geral.

Durante o fim-de-semana, a afluência de famílias com crianças foi significativa, registando-se momentos em que a capacidade da tenda se encontrava totalmente esgotada.

Além da participação de artistas e escritores madeirenses, o evento contou com convidados de fora da Região que contribuíram para atrair público, entre os quais Luísa Sobral, Raul Minh’alma e a Bolinha de Música.