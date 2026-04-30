Universidade da Madeira promove debate sobre os desafios da Inteligência Artificial

A Universidade da Madeira (UMa) realiza, no próximo dia 8 de Maio, um ciclo de conferências dedicado às intersecções entre inteligência artificial, comunicação, educação e filosofia.

O evento terá lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, entre as 14h15 e as 18h30, com entrada livre.

A sessão, moderada por Sofia Ferreira, contará com três intervenções de docentes e investigadores da UMa. Liliana Rodrigues abrirá os trabalhos com o tema “Políticas Curriculares e Inteligência Artificial na Educação: Regulação, Ética e Coesão Europeia”. Segue-se Samuel Mateus, com a comunicação “Assimetria Informacional: Da IA Generativa à Persistência da Crença Falsa”. O encerramento estará a cargo de Eduardo Fermé, com o tema “O Papel da Filosofia na Inteligência Artificial”.

De acordo com a organização, serão abordadas questões como o impacto da IA generativa na produção e circulação de discursos, as assimetrias informacionais e a persistência de crenças falsas, bem como os desafios colocados à educação na definição de currículos, competências e enquadramentos regulatórios. A reflexão filosófica incidirá sobre temas como agência, responsabilidade e a natureza da inteligência.

A UMa destaca que a convergência destas perspetivas pretende contribuir para uma compreensão mais ampla dos desafios associados à inteligência artificial.