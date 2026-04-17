Papa Leão XIV aborda a inteligência artificial

O Papa Leão XIV alertou hoje para o facto de a Inteligência Artificial (IA) poder provocar "uma substituição progressiva da realidade por uma bolha" que conduza a conflitos, medos e violência.

Num discurso proferido na Universidade Católica da África Central, no terceiro dia da sua visita aos Camarões, o líder da Igreja Católica criticou o facto de os sistemas de IA "organizarem de forma cada vez mais invasiva os ambientes mentais e sociais" e defendeu nas universidades "uma formação humanística capaz de revelar as lógicas económicas, os preconceitos incorporados e as formas de poder que moldam a perceção da realidade".

Para Leão XIV, "o desafio que estes sistemas colocam é mais profundo do que parece, pois não se trata apenas do uso de novas tecnologias, mas da substituição progressiva da realidade pela sua simulação".

O Papa, que pela manhã viajou de avião para Duala, no oeste do país para celebrar uma missa com grande afluência, visitou, ao regressar, esta instituição, fundada em 1989 pela Associação das Conferências Episcopais da África Central, onde os estudantes e milhares de jovens do país o receberam com entusiasmo.

Num ambiente festivo, o Papa proferiu um discurso muito académico em que vincou que "é urgente considerar a fé no âmbito dos cenários culturais e dos desafios atuais, para que assim se destaque a sua beleza e credibilidade nos diferentes contextos, especialmente naqueles mais marcados pelas injustiças, pelas desigualdades, pelos conflitos e pela degradação material e espiritual".

No discurso, disse ainda: "Enquanto muitos no mundo parecem perder os seus pontos de referência espirituais e éticos, deixando-se envolver pelo individualismo, pelas aparências e pela hipocrisia, a Universidade é, por excelência, um lugar de amizade e cooperação, bem como de introspeção".

Salientando que os cristãos, e "sobretudo os jovens católicos africanos, não devem ter medo das coisas novas", concluiu que a universidade "pode formar pioneiros de um novo humanismo no contexto da revolução digital".

O Sumo Pontífice concluirá este sábado a sua visita aos Camarões com uma missa no aeroporto e, em seguida, seguirá para Angola.