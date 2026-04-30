Lucro do BBVA subiu 10,8% no 1.º trimestre para 2.989 milhões de euros

O lucro do BBVA subiu 10,8% no primeiro trimestre do ano, para 2.989 milhões de euros, graças ao dinamismo da atividade bancária e ao forte desempenho das receitas recorrentes, revelou hoje a entidade bancária.

Na informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o banco refere que as contas do primeiro trimestre incluem uma provisão que ronda os 81 milhões de euros para o imposto sobre margens de juros e taxas em Espanha, conhecido como imposto bancário, em linha com os 85 milhões do mesmo período de 2025.

Além disso, o BBVA anunciou que na próxima semana dará início à última parcela do seu programa extraordinário de recompra de ações, no valor máximo de 1.460 milhões de euros, com o qual o banco terá recomprado um total de quase 4.000 milhões de euros em ações desde dezembro de 2025.

O lucro líquido do banco para o primeiro trimestre de 2026, excluindo as flutuações cambiais, terá aumentado 14,1%.

A receita líquida de juros (que inclui quase toda a receita) cresceu 20,2% em relação ao ano anterior, atingindo 7.537 milhões de euros, impulsionada principalmente pela Turquia, América do Sul e México, enquanto a receita bruta, que inclui taxas e comissões, cresceu 18,3%, para 10.652 milhões de euros.

As taxas e comissões líquidas aumentaram 15,5% em comparação com o primeiro trimestre de 2025, chegando aos 2.256 milhões de euros.

A receita recorrente total (margens e taxas) do negócio bancário atingiu os 9.793 milhões de euros, um aumento de 19,1%.

Durante o primeiro trimestre de 2026, os empréstimos e adiantamentos a clientes subiram 4%, para 478.949 milhões de euros. O maior aumento foi nos empréstimos para empresas, que cresceram 5,2%, para 252.389 milhões de euros.

Enquanto isso, os empréstimos a particulares aumentaram 2,2%, para 196.711 milhões de euros, com o crédito ao consumo a apresentar o crescimento mais forte, seguido dos créditos hipotecários.

Os empréstimos ao consumo cresceram 4,2% em relação ao ano anterior, enquanto os financiamentos imobiliários aumentaram 1,5%.

Os fundos de clientes aumentaram 0,9% em comparação com dezembro, atingindo 733.235 milhões de euros, com um ligeiro crescimento nos depósitos de particulares (0,5%) e nos ativos fora do balanço (fundos de investimento, planos de pensão, carteiras administradas e outros), que subiram 1,5%.

Nesse contexto de crescimento do crédito, a perda por imparidade de ativos financeiros (1.820 milhões de euros) foi 35% superior à do primeiro trimestre do ano passado, embora tenha permanecido em linha com o valor previsto para o último trimestre de 2025.

Por área de negócio, o lucro atribuível em Espanha foi de 1.095 milhões de euros, um aumento de 8,1%, com o crédito a subir 6,3% em relação ao ano anterior, impulsionado pelos créditos a empresas e ao consumo.