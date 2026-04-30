Microsoft lucra mais 31% até final do 3º trimestre fiscal

A gigante tecnológica norte-americana Microsoft anunciou ontem um lucro de 97,983 mil milhões de dólares (83,93 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses fiscais, mais 31% do que no ano anterior, graças em parte ao negócio de inteligência artificial (IA).

A empresa teve uma receita acumulada de 241,83 mil milhões de dólares (207,15 mil milhões de euros) nos últimos três trimestres, mais 18% em comparação com o período homólogo, segundo um comunicado de imprensa.

O relatório de resultados indica que no último trimestre, que terminou a 31 de março, a Intelligent Cloud - onde a Microsoft integra IA e análise de dados nos serviços de 'nuvem' e que inclui a plataforma de computação em cloud Azure - registou receitas 30% superiores ao período homólogo.

"Estamos focados em fornecer infraestruturas e soluções de 'nuvem' e IA que permitam a todas as empresas maximizar os seus resultados na era da computação autónoma", disse o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella.

No último trimestre, o lucro da empresa aumentou 23% e as receitas 18%.

O segmento de produtividade e processos de negócio, que inclui os produtos Microsoft Office para uso pessoal e empresarial, bem como a rede social LinkedIn, gerou 35,013 mil milhões de dólares (mais 17%), e o segmento de computação, que inclui o Windows, gerou 13,192 mil milhões de dólares (mais 1%).