PSD Caniço critica abandono dos Reis Magos pela Câmara de Santa Cruz

“É grave que a Câmara Municipal de Santa Cruz continue a esquecer e a abandonar o Caniço, ignorando, entre outros exemplos, o perigo a que estão sujeitos os utilizadores que diariamente frequentam a Praia dos Reis Magos”. A denuncia parte do PSD Caniço, que, a este propósito, questiona qual tem sido a actuação do Executivo e onde é que está o retorno da Taxa Turística aplicada no concelho.

Num comunicado remetido esta quinta-feira às redacções, os social-democratas falam em "perigo iminente na Praia dos Reis Magos", apontando que a zona "tem sido fustigada por descargas na estação elevatória", além de "lhe ter sido retirada, já há muito tempo, a escada de acesso ao mar que servia de apoio aos banhistas", que "até à presente data" não foi recolocada.

A vereadora social-democrata eleita pela coligação Mais Santa Cruz, Sara Correia, citada na mesma nota, detalha que "a escada ali existente foi destruída pelo mar e não voltou a ser reposta, sabendo-se que durante a maré baixa os mergulhadores ficam completamente impossibilitados de utilizarem a escadaria de betão e são obrigados a percorrer a nado grandes distâncias até chegar à praia, muitas vezes com ondulação superior que nesta altura do ano é mais frequente".

"Ou seja, além de ficarem impossibilitados de utilizar o acesso ao mar devido às descargas ou derrames na estação elevatória, agora também os utilizadores desta praia ficam condicionados por lhes ter sido vedado o acesso pela escada", acrescenta.

Sara Correia não poupa críticas ao executivo JPP.

“Uma escada destruída, retirada e sinalizada apenas com uma 'simples fita' demonstra não só que a Câmara ignora o perigo a que ficam expostos banhistas, crianças e caminhantes como, também, evidencia a clara falta de responsabilidade desta autarquia do JPP em preservar, gerir e acautelar as infra-estruturas que existem no concelho, salvaguardando os interesses e a segurança da população em primeiro lugar”, lamenta a vereadora.