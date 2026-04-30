Lucros do Novo Banco sobem 13,2% para 200,7 ME no 1.º trimestre

O Novo Banco teve lucros de 200,7 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 13,2% do que nos primeiros três meses de 2025, divulgou hoje o banco em comunicado.

Entre janeiro e março, a margem financeira (a principal rubrica de receitas de um banco e que é a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 1% para 276,2 milhões de euros, num contexto de descida das taxas de juro face a período homólogo.

As comissões cresceram 1,5% para 85,6 milhões de euros.

A contribuir para os resultados esteve também a rubrica de imparidades e provisões (reservas para fazer face a perdas com créditos), pois no primeiro trimestre houve reversão de imparidades no valor de 13,9 milhões de euros.

Ainda nas contas de resultados, o banco teve 32,4 milhões de euros em outros resultados de exploração (o triplo de período homólogo). Os custos subiram 4,2% para 130,6 milhões de euros.

A divulgação das contas do primeiro trimestre (sem conferência de imprensa) acontece no mesmo dia em que será concretizada a venda do Novo Banco.

Hoje, os atuais acionistas (o fundo norte-americano Lone Star, com 75%, e o Estado português, com 25%) formalizam a venda da totalidade do banco ao grupo francês Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE). Não haverá cerimónia pública.

A venda do Novo Banco hoje significa a saída do Estado português do capital do banco que foi criado há quase 12 anos para proteger os depositantes do Banco Espírito Santo (BES), na sua resolução.

No domingo 03 de agosto de 2014, por decisão das autoridades (Banco de Portugal e Governo em conjunto com Comissão Europeia e Banco Central Europeu), chega ao fim o histórico Banco Espírito Santo (BES), imerso em graves problemas financeiros e irregularidades (que deram mesmo origem a processos crime).

Nesse dia em que termina o BES (que passa a ser um banco em liquidação) é criado o Novo Banco para ficar com parte da atividade bancária do BES, desde logo os depósitos.