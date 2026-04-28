Mais infracções laborais registadas no 1.º trimestre

Autoridade Regional assinala progressos no combate à fraude salarial, mas persistem lacunas na segurança e na gestão dos horários de trabalho. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Abril.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Justiça recusa visto e impede voo directo para a Terceira". Chumbo do Tribunal de Contas inviabiliza autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil e atrasa ligação. SATA reage às críticas sobre os horários de madrugada. Governo Regional dá mais três semanas às empresas para concorrerem ao estudo prévio das quatro novas vias.

Na Cultura, saiba que "Espectáculos nacionais vêm animar concelhos". Câmara da Calheta e o DIÁRIO organizam Dia da Criança com programa especial que inclui actuação de personagens do Canal Panda. Carolina Deslandes na Semana do Mar do Porto Moniz. Delfins abrem Festival A’Norte em Santana.

Saiba também que "Mosquito da dengue aumenta 68% num ano".

"Bispo visita comunidade em Inglaterra" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje. Será a primeira deslocação ao exterior de D. Nuno Brás pela Diocese do Funchal.

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