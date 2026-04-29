Tráfego na Via Rápida aumentou 2,7% no 1.º trimestre

No primeiro trimestre de 2026, "foram registados, em termos médios, por dia, 38,3 mil veículos na Via Rápida e 7,2 mil nas Vias Expresso, representando aumentos homólogos de 2,7% e de 3,5%, pela mesma ordem", segundo informação disponibilizada pela Direção Regional de Estradas (DRE) à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De acordo com o resumo, "nas vias concessionadas, foi a evolução do tráfego de ligeiros (+2,7% na Via Rápida; +3,5% nas Vias Expresso) a determinar a variação global, pois a reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (2,3% e 2,1% do total, respetivamente) pouco condicionou a evolução deste indicador no seu conjunto, variando, em termos homólogos, +3,7% na Via Rápida e +4,4% nas Vias Expresso", explica.

Foto DREM

Ainda entre Janeiro e Março, refere a DREM, "a contagem de tráfego rodoviário aumentou 2,7% na Via Rápida e 4,4% nas Vias Expresso, face ao mesmo período de 2025" e "à semelhança do observado no tráfego médio ponderado, o tráfego de veículos ligeiros — que representa 97,8% do tráfego total na Via Rápida e 97,9% nas Vias Expresso — foi o principal responsável por este acréscimo em ambas as vias, registando variações homólogas idênticas às da contagem total (+2,7% na Via Rápida e +4,4% nas Vias Expresso)".

E conclui: "Registaram‑se igualmente aumentos homólogos no tráfego de veículos pesados, quer na Via Rápida (+3,8%), quer nas Vias Expresso (+5,2%)."