Richie Campbell fecha A’Norte em Santana

O cantor e compositor Richie Campbell actua a 15 de Agosto, na Praça da Cidade, em Santana, encerrando o Festival A’Norte.

Figura central da música urbana em Portugal, Richie Campbell é apontado como uma das maiores exportações musicais nacionais da última década. O seu trabalho cruza R&B, reggae e dancehall, numa fusão de sonoridades influenciadas pela música jamaicana e pela cultura urbana de Lisboa.

A carreira ganhou expressão com o álbum Focused, que lhe valeu o primeiro disco de ouro, seguindo-se In The 876 e Lisboa, este último um dos álbuns portugueses mais ouvidos em 2017. Ao longo do percurso, o artista somou singles de sucesso, presença regular nas rádios e concertos esgotados em grandes salas como o Campo Pequeno e a Altice Arena.

Com forte projecção internacional, Richie Campbell actuou por vários países da Europa, África e Caraíbas, incluindo digressões com nomes do reggae internacional. É também co-fundador da Bridgetown Records, editora independente ligada à música urbana em Portugal.

Mais recentemente, lançou temas como “Obeah Me”, “Before I Lose My Voice” e “INSOMNIA”, que antecipam o seu próximo álbum de originais.

Na Madeira, o artista tem presença sobretudo associada ao festival Summer Opening, no Funchal, onde actuou em várias edições. A última passagem pela ilha ocorreu em 2023, sendo rara a sua actuação fora desse contexto, o que torna este regresso, agora em Santana, particularmente relevante.

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