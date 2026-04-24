ARM alerta para cortes de água em Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Santana, irão ocorrer interrupções no abastecimento de água potável em diferentes zonas da freguesia de São Roque do Faial, em Santana.

De acordo com a empresa, no dia 27 de Abril, entre as 07h00 e as 12h00, o fornecimento será interrompido nas zonas da Fajã do Cedro Gordo, Lombo Grande e Achada do Folhadal.

Já no dia 30 de Abril, entre as 07h00 e as 11h00, os constrangimentos irão abranger as áreas da Achada do Folhadal e do Pico do Cedro Gordo.

A ARM garante que irá empenhar todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções, apelando à compreensão da população pelos eventuais incómodos causados.