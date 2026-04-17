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Madeira

ARM alerta para interrupções do abastecimento de água em Santana

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No âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Santana, será necessário proceder a interrupções no abastecimento de água potável, revelou hoje a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

As interrupções vão ocorrer entre as 22 horas do dia 20 de Abril e as 15 horas do dia seguinte na freguesia de São Roque do Faial, na zona do Ribeiro Frio. A zona da Achada do Cedro Gordo, também na freguesia de São Roque do Faial, será afectada entre as 22 horas do dia 22 de Abril e as 13 horas do dia seguinte. 

A ARM afirma que "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".

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